VIRAL3 Feel Good Friday: wat doen honden eigenlijk als je niet thuis bent? Redactie

11u36 0

Want doen jouw honden als je de voordeur achter je dichttrekt? Kaarten, een feestje bouwen en een sigaartje opsteken, natuurlijk. Wat had je gedacht? Dit is onze VIRAL3 Feel Good Friday van vandaag.

rv VIRAL3: dit is wat honden écht doen als je weg bent.