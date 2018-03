Vijftigste raket SpaceX de ruimte in Redactie

06 maart 2018

Elon Musk stuurde vannacht alweer zijn vijftigste raket de ruimte in met zijn bedrijf SpaceX. De Falcon 9 werd zonder problemen de lucht in geschoten. Het is het type raket dat bedoeld is om herbruikt te worden en op zichzelf kan landen.

De lading deze keer was een Spaanse telecomsatelliet die vooral Zuid-Amerika zal bedienen.