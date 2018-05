Vierde lottowinst in zes maanden levert man in totaal meer dan zes miljoen op HR

24 mei 2018

Bron: The Sacramento Bee, Daily Mail

Hoeveel geluk kan je eigenlijk hebben? Een man uit Californië slaagde erin om in zes maanden meer dan zes miljoen dollar binnen te rijven met vier winnende krasbiljetten.

Toen Antulio Mazariegos onlangs in de winkel Liquor Barn in Los Angeles passeerde, had de winkel nog maar drie krasbiljetten van de 'California Black Premium Scratchers' in stock. Mazariegos kocht ze alledrie, dat kostte hem 30 dollar. Een van de biljetten leverde hem maar liefst vijf miljoen dollar op. Toen hij zijn winnend biljet binnenbracht, bleek hij echter nog twee andere biljetten bij te hebben die hem respectievelijk 1.000 en 600 dollar winst opleverden. Volgens George Nakoud, eigenaar van de winkel, is Mazariegos een vaste klant, die om de paar dagen langskomt om Scratchers-krasbiljetten te kopen.

Zijn eerste grote lottowinst dateert van november. Toen kocht hij elders een krasbiljet, waarmee hij maar liefst één miljoen dollar opstreek. Mazariegos kon niet echt een reden geven voor zijn geluk. Hij zou aan medewerkers van de loterij verteld hebben dat hij het gewoon leuk vindt om op de lotto te spelen.