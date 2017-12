VIDEO: Zwevend pizzafeestje in het ISS mvdb

17u03 4 Nasa Het leukste van het web De NASA lanceerde op 12 november vanop een basis in Virginia een raket met bevoorrading voor het internationale ruimtestation ISS. Aan boord niet alleen materiaal voor nieuwe wetenschappelijke experimenten, maar ook roomijs en ingrediënten voor pizza's. Twee dagen na de lancering bereikte de onbemande raket het ISS.

Pizza's maken en eten is voor de astronauten alvast een welgekomen ontspanning tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. De bemanning ging aan de slag en maakte in gewichtloosheid zwevende pizza's. Hun kookkunsten deelden ze in deze video.