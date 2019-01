VIDEO. Zondag is het niet alleen de Super Bowl, ook de Kitten Bowl Redactie

29 januari 2019

Zondag is het 53ste editie van de Super Bowl een hoogdag in de Verenigde Staten. De finale van het American Football seizoen 2018 van de NFL. Maar zondag vindt ook de Kitten Bowl plaats. Een variant van de echte Super Bowl met katten uit het asiel, inclusief echte gastheren. De bedoeling is om adoptie van de katten te promoten.