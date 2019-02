VIDEO. Zo zal een ritje eruit zien op de hoogste, snelste en langste duikachtbaan ter wereld KVDS

28 februari 2019

18u02 0 Het leukste van het web Wie dol is op achtbanen, begint maar al beter te sparen voor een reis naar Canada. In het pretpark Canada’s Wonderland gaat deze lente een indrukwekkende nieuwe rollercoaster open. En het zal er eentje van records zijn: het wordt de hoogste, snelste en langst duikachtbaan ter wereld.

Het pretpark in Vaughan – ten noorden van Toronto – verspreidde al een simulatievideo van hoe een ritje op de gloednieuwe ‘Yukon Striker’ er zal uitzien. En wat al meteen duidelijk is: je zal geen zwakke maag mogen hebben. De wagentjes worden 68 meter opgetakeld en vallen vervolgens 75 meter loodrecht naar beneden een tunnel in. Ze halen daarbij een snelheid van 130 kilometer per uur. Daarna volgen maar liefst vier loopings op het razendsnelle traject, dat in totaal 1.105 meter lang is. 3 minuten en 25 seconden na je vertrek zit je ritje er weer op.

Efteling

De duikachtbaan – zo genoemd omdat er minstens één verticale afdaling inzit – doet denken aan de attractie ‘Baron 1898’ in het Nederlandse pretpark De Efteling en dat is geen toeval. Ze is namelijk van dezelfde producent: het Zwitserse Bollinger & Mabillard.





Wie graag vergelijkt: ‘Baron 1898’ is ‘maar’ 30 meter hoog, de wagentjes vallen in het begin 37,5 meter diep een tunnel in – in een hoek van 87 in plaats van 90 graden – en halen 90 kilometer per uur. De baan heeft 2 loopings en is 501 meter lang. Een ritje duurt 2 minuten en 10 seconden.

Verder is het principe van de ‘Yukon Striker’ wel helemaal hetzelfde: de karretjes hebben geen vloer - je ‘hangt’ in je zitje - en ze blijven 3 seconden hangen voor ze omlaag storten. Passagiers van de ‘Yukon Striker’ zullen ook een gevoel van gewichtloosheid ervaren tijdens een van de loopings. Het thema van de Canadese achtbaan is ook vergelijkbaar met dat van ‘Baron 1898’: de houthakkers en goudzoekers uit de jaren 1800.

Canada’s Wonderland is het grootste en oudste pretpark van Canada. Een dagticket kost 27 euro.