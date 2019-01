VIDEO. Zo starten ze bij -50°C een wagen in Rusland SDA

07 januari 2019

09u27

Bron: ENEX 0

Ook in Rusland is het deze winter bibberen, en dat brengt soms praktische problemen met zich mee. Deze mannen in Oost-Rusland hebben zo hun eigen oplossing gevonden om een auto te starten bij -50 graden Celsius.