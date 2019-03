VIDEO. Zet eens een selfie op je cocktail sam

08 maart 2019

18u24

Bron: KameraOne 0

Een selfie op een koffie kenden we al, maar The Canal House in Birmingham ‘drukt’ ook foto’s op andere dranken. Al wat die nodig hebben is een stevige schuimkraag, zoals een pornstar martini of een Guinness. Schol!

