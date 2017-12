VIDEO: Zes maanden nadat zijn moeder stierf krijgt dit jongetje een hartverwarmend kerstcadeautje



Bron: news965.com, Facebook 0 rv Antonio Vargas en zijn zoontje met het aapje. Beide dragen ze een t-shirt met daarop de tekst 'papa's kleine aapje' en 'mama's kleine aapje', het koosnaapje dat zijn ouders voor het kind hadden. Het leukste van het web Een vader uit Florida heeft voor een wel heel speciaal kerstcadeautje gezorgd voor zijn zoontje, die afgelopen juli zijn moeder verloor. Een op het eerste gezicht ‘gewone’ knuffel van een aapje, bleek ineens een stuk waardevoller te worden toen bleek dat het kan praten – met de stem van zijn overleden moeder, die zegt hoe veel ze van haar zoon houdt.

“We noemden onze zoon altijd ‘ons kleine aapje’”, legt vader Antonio Vargas uit in een videootje dat hij op Facebook postte en waar hij te zien is in een winkel, waar hij het aapje klaar laat maken. “Het krijgt nu een hartslag en zal tegen mijn zoon kunnen spreken”, zegt hij terwijl het winkelmeisje ervoor zorgt dat de stemopname van zijn overleden vrouw ‘in’ het aapje komt.

Op kerstdag krijgt de kleine jongen, omringd door familie, zijn cadeautje – ook dat moment heeft Vargas op video opgenomen. De jongen doet het pakje open en lijkt eerst een beetje gegeneerd te zijn dat er een knuffel van een aap tevoorschijn komt. Wanneer hij echter plots de stem van zijn moeder hoort, omhelst hij de knuffelaap onmiddellijk en barst hij in tranen uit. “Ik houd heel erg veel van je”, zijn de woorden die zijn moeder via het aapje tegen hem zegt.

De hartverwarmende video is al meer dan twee miljoen keer bekeken. “Het brak mijn hart om de jongen zo te zien, maar ik weet zeker dat hij de komende jaren veel steun gaat hebben van de troostende woorden van zijn moeder”, schreef iemand.

rv Het jongetje omhelst het aapje meteen wanneer hij de stem van zijn moeder hoort.