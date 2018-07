VIDEO. Ze worden gescheiden door een hek, maar dat houdt jongetje en hond niet tegen om superschattig te spelen sam

20 juli 2018

14u51

Bron: ABC News 0 Het leukste van het web Toen Erin Richter een video online zette van een kleuter die speelt met de hond van de buren, had ze nooit gedacht dat ze een internethit zou scoren.

Een van de hoofdrolspelers in de video is de kleine Conway, een tweejarig vriendje van haar zoontje Landon. Hij gooit een bal over een hek naar de dolenthousiaste Dozer, de hond aan de andere kant. Vervolgens floept Dozers kop elke keer boven het hek uit om het speelgoed terug te brengen.

Haar zoontje Landon en Dozer spelen het spelletje al anderhalf jaar lang, dus Erin had geen idee dat mensen het zo speciaal zouden vinden. Maar nu krijgt ze bergen hartverwarmende reacties.

De vrouw uit Savage in de Amerikaanse staat Minnesota is wel heel blij met de vele berichten: "We vinden het geweldig dat het een lach op iedereens gezicht tovert!", zegt ze aan ABC News.

