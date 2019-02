VIDEO. Zag jij ooit al zoveel Smurfen samen? DVDE

16 februari 2019

18u38

Bron: ENEX

In Lauchringen, een dorp in Duitsland, waren vandaag opvallend veel ‘Smurfen’ aanwezig. In totaal zijn 2.762 mensen verkleed als Smurf naar het dorp gekomen, om zo het wereldrecord te breken. Met succes: bij het vorige record werden ‘maar’ 2.511 blauwe wezens geteld.