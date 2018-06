VIDEO. "Wat een ****": 4x4 ploetert zich door ondergelopen straat, maar lokt scheldtirade uit HR

01 juni 2018

21u59

Bron: Facebook

De scheldtirade van een Luikse dame aan het adres van een 4x4-bestuurder is viraal gegaan aan de andere kant van de taalgrens. De beelden tonen een vrouw uit Oreye (Luik) die haar straat filmt, die helemaal ondergelopen is. Wonder boven wonder, is in haar eigen huis zo goed als geen water binnengekomen. Maar dan komt plots een 4x4 door de straat gereden...