VIDEO. Want soms is een slee alleen niet voldoende voor de Kerstman JOLE

29 december 2018

19u03 0

Deze Amerikaanse Kerstman is een echte durfal. Hij sprong met een oplaasbaar rendier uit een vliegtuig en ruilde dus even zijn slee in voor wat actie. De Kerstman kan dus duidelijk meer dan alleen pakjes brengen.