VIDEO. "Waar is dat feestje?": Benny Jans dolgelukkig met gouden medaille op Special Olympics

17 maart 2019

18u59 0

Het zijn aanstekelijke beelden. De Belgische zwemmer Benny Jans wint goud op de 50 meter vrije slag op de Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi. Het was nipt dus het duurt even voordat de 41-jarige atleet uit Tongeren door had dat hij goud had. Eens dat binnendringt volgt er een explosie van blijdschap. “Waar is dat feestje?”, roept de dolgelukkige zwemmer.