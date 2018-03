VIDEO: voetbalster gilt moord en brand in kermisattractie terwijl vriendin niet meer bijkomt van het lachen

Het leukste van het web

De Ierse voetbalster Megan Connolly zal zich haar bezoek aan een kermis in de Verenigde Staten nog lang heugen. Samen met vriendin Dallas Dorosy ging ze in een attractie waarbij je bijna 100 meter de lucht in wordt gekatapulteerd. En niet allebei de vrouwen bleken dat als even leuk te ervaren. Connolly – die voor Ierland en de Florida State Seminoles voetbalt – postte een filmpje van haar helse rit op Twitter en daar werd het in drie dagen tijd al meer dan een miljoen keer bekeken.