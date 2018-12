VIDEO. Van unicorn tot teddybeer: honden dragen gekste kostuums in parade DVDE

18 december 2018

15u57

Bron: KameraOne 1

Voor de jaarlijkste kerstparade in de Amerikaanse stad San Diego hebben heel wat dieren en hun baasjes zich verkleed. De kostuums varieerden van unicorn tot teddybeer en er werden ook enkele films geïmiteerd. Zo was er een Star Wars-wagen en een van de honden kreeg een rol in de film Titanic. De parade vond al voor de elfde keer plaats.