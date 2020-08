Video van balletsessie in de regen levert Nigeriaanse Anthony (11) dansbeurs in VS op Kees Graafland

21 augustus 2020

22u11

Bron: AD.nl 6 Het leukste van het web Een opgenomen balletsessie die de Een opgenomen balletsessie die de 11-jarige Anthony Mmesoma Madu in juni in het Nigeriaanse Ajangbadi op blote voeten en in de regen oefende, is sindsdien viraal gegaan. Toen actrices Viola Davis en Cynthia Erivo de video deelden op sociale media ging het hard. Het leverde Anthony een beurs op van het prestigieuze American Ballet Theater. “Als je maar hard genoeg oefent, dan kan het.”



De beelden in de video zijn mooi en treurig tegelijk. Te zien is hoe een jonge jongen zijn routine danst. Hij doet het elegant en zeer geconcentreerd. Hij doet het ook op blote voeten, op een treurige binnenplaats in een zeurende regen.

Het was de Leap of Dance Academy in Ajangbadi (ten westen van hoofdstad Lagos) die de video op Instagram postte. Elke dag geeft oprichter Daniel Owoseni Ajala van de dansacademie twaalf jongeren balletles. Na school komen ze naar zijn appartement en schuift hij zijn spullen aan de kant. Dan dansen ze verder. Bij het filmpje schreef hij, dat het er zo achter de schermen aan toegaat. “Met erg weinig of geen middelen trainen deze kinderen om zo goed mogelijk te worden.”

Viraal

Anthony dacht dat het filmpje alleen bedoeld was om later zijn bewegingen te kunnen terugzien en verbeteren. Maar de beelden werden volgens persbureau AP inmiddels meer dan 20 miljoen keer bekeken. Onder meer Oscar-winnares Viola Davis en Grammy-winnares Cynthia Erivo deelden de video op hun sociale media.

“Dit herinnert me aan de schoonheid van mijn mensen”, schreef Davis aan haar 1,4 miljoen Twittervolgers. “We creëren, stijgen, verbeelden, tonen onze passie en hebben lief... ondanks de brute obstakels die voor ons zijn geplaatst! Onze mensen kunnen vliegen!!!”

Erivo besloot Anthony bij zijn balletlessen te sponsoren en bracht de video onder de aandacht van het American Ballet Theater. Het leverde Anthony vanaf volgend jaar een beurs op bij de prestigieuze dansschool in New York.

“Daarover was ik erg, erg verrast en erg, erg blij”, reageert de jongen aan AP. “Ik dank God dat hij de video viraal liet gaan.” Hij voegt toe: “Het is moeilijk om te leren, maar als je er al je energie en moeite in stopt, dan kan het.”

Programma

Omdat de jongen volgens Amerikaanse regelgeving pas vanaf zijn vijftiende in New York mag wonen en studeren, is hem in eerste instantie een zomerbeurs aangeboden. Daarna wordt bekeken hoe verder te gaan. Ook wordt er momenteel gewerkt aan online-trainingen voor Anthony en een weekendprogramma.

Ballet-leraar Ajala is opgetogen over zijn pupil. Hij biedt zijn lessen gratis aan aan de kinderen, zodat zo min mogelijk ze in de weg staat om hun dromen na te jagen. Zijn balletschool heeft vanwege alle aandacht ook verschillende donaties ontvangen. Die wil Ajala aanwenden om een echte dansschool te creëren, met woonruimte voor de kinderen, die soms een uur of langer te voet onderweg zijn om naar zijn lessen te komen.