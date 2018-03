VIDEO: Urban explorers dringen binnen op oude sovjetbasis waar ooit 100 kernkoppen lagen en komen terecht in haastig achtergelaten bunker Koen Van De Sype

03 maart 2018

17u55

Tijdens zijn reizen rond de wereld op zoek naar locaties waar niemand nog komt, is de Nederlandse avonturier Bob Thissen vorige maand in Hongarije terechtgekomen. Hij postte pas een filmpje op zijn YouTubekanaal waarin hij toont hoe hij met zijn ploeg op zoek ging naar een voormalige sovjetbasis, waar in de Koude Oorlog meer dan 100 kernkoppen lagen opgeslagen.

In het filmpje kan je zien hoe ze een uur door een verlaten en besneeuwd woud lopen om tot bij de basis te komen, die ze binnen raken door een gat in de omheining. “Ik wist dat de nucleaire loods intussen leeg was, maar wilde toch een kijkje gaan nemen”, vertelt Thissen aan onze redactie. “Er zat echter een groot slot op, waardoor we er niet in raakten.”

Verrassing

Maar het plaatsje had gelukkig een andere verrassing in petto: een bunker uit de Koude Oorlog, die in allerijl verlaten leek te zijn. En die nog vol met achtergelaten spullen lag: van informatieplaten over wat je moet doen in geval van een nucleaire of andere aanval, lege flessen van chemische stoffen en uitklapbare draagberries tot griezelig uitziende gasmaskers.

Je kan de hele reportage bekijken op het YouTubekanaal van Bob Thissen (Exploring the Unbeaten Path). Daar zijn ook nog andere reportages te vinden over zijn avonturen. Zo reisde hij onder meer naar het door een kernramp getroffen Fukushima, waar het leek of de tijd stil was blijven staan op 11 maart 2011. En drong hij binnen op een zwaar bewaakt militair domein in Kazachstan, waar kopieën lagen van twee spaceshuttles waarmee de Amerikanen vorige eeuw de ruimte ingingen. Dat laatste leverde spectaculaire beelden op.