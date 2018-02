VIDEO. Twee Vlaamse vloggers houden een loopwedstrijd in de Ikea van Gent rvl

19 februari 2018

Een loopwedstrijd in de Ikea, is dat mogelijk? De Vlaamse vlogger 'JustNicolas' vroeg het zich af en daagde Younes - op YouTube beter bekend als 'Yonsi' - uit voor een race in de Ikea van Gent. De twee banen zich eerst een weg voorbij de security en tussen het volk, om daarop te ontdekken dat zo'n Ikea-filiaal toch groter is dan je zou denken.