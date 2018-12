VIDEO. Tiener geeft per ongeluk gas en rijdt garage binnen JOLE

26 december 2018

20u47

Een tiener uit de Amerikaanse staat Virginia zal toch nog even moeten oefenen alvorens hij zijn rijexamen kan gaan afleggen. De jongen had nog maar net zijn theoretisch rijbewijs behaald, maar vergiste zich van pedaal toen hij de oprit van zijn huis opreed. In plaats van te remmen, gaf de tiener gas bij en reed hij de garage van zijn ouders binnen.

“Ik had al twee weken geoefend met mijn zoon en alles ging perfect”, zei de vader na afloop. Niemand raakte gewond en ook de schade aan de auto is op een paar schrammen na beperkt.