VIDEO. Surfer trotseert golven op salontafeltje DVDE

25 oktober 2018

08u41

Bron: VTM Nieuws 0

De Amerikaan Austin Keen heeft bewezen dat je niet enkel kan surfen op een surfplank. Ook een klein tafeltje werkt prima om over de golven te rijden. Keen doet in het Laniermeer in de Amerikaanse staat Georgia ook trucjes met zijn ‘surftafel’.

