VIDEO. Surfen kan ook dicht bij huis, Steve en zoon Dylan riviersurfen op de Zwalmbeek Redactie

08 april 2018

21u01

Bron: VRT 17

Vergeet Hawaï, Zuid-Afrika of Portugal, surfen kan je ook dicht bij huis. Steve Lejeune en zijn zoon Dylan surfen gewoon op de Zwalmbeek. Ze leerden surfen op zee en ontdekten toen het riviersurfen in Duitsland. En nu doen ze het dus in Zwalm in de Vlaamse Ardennen. Vader en zoon Lejeune zouden graag nog plaatsen ontdekken in Vlaanderen waar ze aan riviersurfen kunnen doen.