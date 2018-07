VIDEO. Supercool vijfjarig drummertje in actie voor Belgische recordpoging Henk Deleu jv

01 juli 2018

16u35

Bron: eigen berichtgeving 4

Kortrijk drumt: wordt er een Belgisch of zelfs wereldrecord gebroken? 300 drummers (of meer) brengen vandaag in de West-Vlaamse stad samen zes medleys, waaronder 'We Will Rock You' van Queen, Uptown Funk van Mark Ronson met Bruno Mars, Smoke on the Water van Deep Purple, Du Hast van Rammstein en Let's Dance van David Bowie. Er worden 7.000 bezoekers verwacht.

Ook tal van politici doen mee zoals Vincent Van Quickenborne en John Crombez. Maar eentje steelt écht wel de show, het jongste deelnemertje. Dat is de vijfjarige Jaten Destorme uit Rekkem. Kijk hier hoe supercool Jaten aan zijn drumstel zit en zelfs de teksten meelipt!