Video: Super Mario in 't echt in Antwerpen Sharon Stork - Matthias Van den Bossche

Freerunner Thyrone Paas aan het werk op de Antwerpse Meir. Het leukste van het web De Nederlandse freerunner Thyrone Paas heeft een filmpje gemaakt waarin hij verkleed als Nintendoboegbeeld Mario Bros door Antwerpen rent en springt. En dat is niet toevallig want vandaag komt de nieuwe game van Super Mario Odyssey uit.

De twintiger was Nederlands kampioen freerunning (ook gekend als parkour, red.) in 2016 en 2017. Iets met Super Mario doen, leek hem een leuk idee. "Ik heb vroeger veel Mario gespeeld op de Nintendo. Ik was echt verslaafd aan dat spel.’’ De opnames zijn gemaakt in Antwerpen en Rotterdam. Het filmpje begint in de Nederlandse havenstad, maar gaat dan naar Antwerpen waar hij de Meir, de Wapper en kasteel Het Steen aandoet.

Grappig

De freerunner heeft geen problemen ondervonden bij het maken van de video. "Het was eigenlijk wel grappig. Veel mensen herkenden het Super Mario-pak en riepen me achterna. De opname van het filmpje ging ook redelijk soepel." Paas maakt wel vaker filmpjes waarin hij zijn kunsten laat zien. "De sport is nog niet zo groot in Nederland maar ik hoop er zo meer aandacht voor te krijgen."

Voor Paas is freerunning een groot onderdeel van zijn leven. Hij geeft in Den Haag freerunles aan kinderen. "Je begint rustig, veel oefenen en bewegen. Ik was zelf ook twaalf jaar toen ik begon met de sport. Ik heb zelf gelukkig nog nooit iets gebroken maar dat hoeft ook niet als je het goed aanpakt."