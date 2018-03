VIDEO: stuntskiër neemt 17 maanden oud zoontje mee buiten piste mvdb

14 maart 2018

13u59 0 Het leukste van het web Jong geleerd is oud gedaan: de Zwitserse stuntskiër Nicolas Falquet (39) gespte vorig weekend zijn 17 maanden oud zoontje Max om en ging met hem een eindje skiën buiten de piste in het skioord Les Marécottes (kanton Valais).

Een camera op een statief dat aan de skiër was bevestigd, legde vast hoe zoonlief onverschrokken met papa de helling afsuist. Traantjes komen er niet aan te pas.

Falquet plaatste zaterdag het filmpje op zijn Instagram, waar het al bijna 50.000 keer is bekeken. Buiten de piste skiën met je baby leidt vroeg of laat tot boze commentaar. De stuntskiër anticipeerde daarop. "Ik zie uw negatieve reacties graag tegemoet", luidt het in de begeleidende tekst.

Max a voulu bouffer de la poudre ce matin... Mais comment ne pas partager ce moment magique?! On se réjouit déjà de vos commentaires injurieux 😘😘😘😘😘😘😘 @woodspiritski😱 Een foto die is geplaatst door null (@nico_falquet) op 08 mrt 2018 om 15:54 CET

Bonjour Max, Tu sais quoi? On ne devrait pas boire au volant, même en Valais... C’est exceptionnel 🙄, notre nouveau camping car est enfin fonctionnel. C est sûrement pas un piège à fille, mais il a son charme... Santé bonhomme!!! #bonjourmax @woodspiritski Een foto die is geplaatst door null (@nico_falquet) op 31 jan 2018 om 20:23 CET