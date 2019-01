VIDEO. Stewardess krijgt in volle vlucht verrassing van haar leven: vriend vraagt haar plots ten huwelijk met hulp van alle passagiers bvb

04 januari 2019

16u28

Bron: INSIDER 0 Het leukste van het web De video van het huwelijksaanzoek van een Italiaans koppel is in een mum van tijd viraal gegaan. Stefano Inve vroeg zijn vriendin Vittoria Stabile, die stewardess is voor de luchtvaartmaatschappij Emirates, ten huwelijk tijdens een vlucht op maar liefst tien kilometer hoogte.

Vittoria dacht dat ze een gewone werkdag voor de boeg had. Op de planning: een vlucht van Rome naar Dubai. Maar zonder haar medeweten zou de vlucht een van de meest memorabele van haar leven worden.

Haar vriend Stefano was een van de passagiers aan boord en was van plan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Voor zijn aanzoek had hij de hulp van de rest van de bemanning én van de andere passagiers ingeroepen.

Hartjes, slingers en ballonnen

Zonder dat Vittoria het wist, was het hele vliegtuig versierd met hartjes en slingers. Toen ze aan boord ging, schrok ze zich een hoedje. Ze werd begroet door passagiers die haar rode rozen gaven. Ze droegen allen kartonnen maskers met het gezicht van Stefano. Duidelijk geëmotioneerd, ze had moeite om haar tranen te bedwingen, liep ze verder door het gangpad.

Toen ze het einde van de gang bereikte, had ze al een hele boeket rode rozen vast. Daar stond Stefano haar op te wachten. Hij ging op zijn knie en stelde dé vraag. Vittoria antwoordde “ja”. De passagiers bliezen bellen en hielden ballonnen met de letters S en V (de eerste letters van hun namen, nvdr.) omhoog.

“Love is in the air”

Hij gaf haar de verlovingsring en het hele vliegtuig barstte uit in applaus. De video werd door Emirates gedeeld op Instagram, Facebook en YouTube. Op de drie platformen samen werd die al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken, met alleen maar geweldige reacties als gevolg: “Love is in the air”. Ook Vittoria, de aanstaande bruid, reageerde op de Instagrampost: “Bedankt om de mooiste dag van mijn leven te delen.”

Bekijk ook:

Origineel huwelijksaanzoek in de Colruyt in Middelkerke

“Gelukkigste meisje ter wereld” deelt hartverwarmende video van huwelijksaanzoek uit de duizend

Vurig aanzoek door brandweerman

Emmy-winnaar doet huwelijksaanzoek tijdens zijn speech

Opa filmt per ongeluk zichzelf in plaats van huwelijksaanzoek

Huwelijksaanzoek tijdens concert Ed Sheeran in Werchter

Huwelijksaanzoek loopt goed, tot zoontje iets onverwachts doet