VIDEO. Speciaal opgerichte boysband smeekt Britten al zingend om nog eens na te denken over de brexit AW

20 december 2018

12u06

Bron: Belga, Youtube 0 Het leukste van het web Een speciaal opgerichte boysband Breunion Boys heeft in een single en videoclip de Britten opgeroepen om nog eens na te denken over de brexit. Dit heeft de commerciële zender Sky donderdag bericht. De zangers smeken al zingend om van gedachten te veranderen.

De Nederlandse animatie-artieste Julia Veldman was aan een film in New York aan het werken toen zij vernam dat de Britten in een referendum hadden beslist de Europese Unie te verlaten. Geïnspireerd door de boysband Take That zette zij een soortgelijke band op om Groot-Brittanië voor de brexit te behoeden. Want de boysband is toch “het beste wat Groot-Brittannië ons heeft gegeven", vindt Veldman. “Britain Come Back!”, is de toepasselijke titel van hun eerste nummer. En bijhorende clip is ietwat dramatisch geënsceneerd, tot leedvermaak van diegenen die de videoclip bekijken.



Veldman hield een jaar lang audities om zo de perfecte Boysband te vormen. Het resultaat bestaat uit een groep Europese enthousiastelingen en aanhangers van Brits lidmaatschap.

De videoclip staat intussen ongeveer 24 uur online en behaalde minder dan 5.000 views. De heren van Breunion Boys hebben met andere woorden nog wel wat werk voor de boeg als ze alle Britten willen bereiken met hun melodramatische songtekst: “Groot-Brittannië kom terug bij ons, het is nooit te laat om van gedacht te veranderen”.

Bekijk hier de video: