VIDEO: Snuggere blindengeleidehond begeleidt zijn baasje altijd recht de hondenwinkel binnen

23 april 2018

11u22 0 Het leukste van het web Als blindengeleidehond Thai met zijn baasje Danielle de hondenwinkel passeert, stuurt hij haar steevast naar binnen. Het guitige beeld van de geniepige viervoeter verovert momenteel het internet. Het filmpje werd al meer dan 140.000 keer geretweet en kreeg meer dan 460.000 likes.

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing 😂😍 I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md Michele Sykora(@ michelesykora) link

Michele (22) was samen met haar papa, haar blinde zus Danielle (20) en blindengeleidehond Thai in het lokale shoppingcenter toen ze plots een stomp kreeg van haar vader. "Haal je camera eens boven. Je moet op Thai letten."

Vaderlief wist heel goed wat er stond te gebeuren terwijl het gezin hondenwinkel ‘Cool Dog Gear’ naderde. En ja hoor, tot haar verbazing legde Michele vast hoe de hond haar zus subtiel recht in de winkel vol speeltjes en snoepjes begeleidde. Dat doet Thai blijkbaar steeds vaker als Danielle met hem door het winkelcentrum stapt. Voor zij het goed en wel beseft wandelt ze met die lieve stiekemerd zijn droomwereld binnen. Michele deelde de video van het grappige tafereel op Twitter, in geen tijd gingen de beelden viraal. “Hij is anders heel loyaal tegenover haar hoor”, grapt ze in een tweede bericht.

He is mad loyal to her otherwise pic.twitter.com/NCjQb0vmiH Michele Sykora(@ michelesykora) link

“Al van toen ik hem net had, wist ik dat ik een ondeugende hond in huis had. Hij is een slimme en energieke kapoen en heel lief”, grinnikt Danielle in een gesprek met Buzzfeed. “Net omdat hij zo slim is, is hij een echte deugniet." Volgens Danielle durft Thai haar wel vaker te begeleiden naar plekjes waar hij zelf naartoe wil. “Of dan brengt hij me naar Starbucks, omdat hij weet dat ik daar graag kom. En hij brengt me naar de dierenwinkel, omdat snoepjes leuk zijn.”

