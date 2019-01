VIDEO. Sneeuw ruimen? Deze man gebruikt vlammenwerper DVDE

24 januari 2019

08u29

Bron: KameraOne

Sneeuw ruimen op een creatieve manier? Dat is deze man uit de Amerikaanse staat Missouri gelukt. Hij gebruikte zijn vlammenwerper om de witte massa te doen smelten. Heel efficiënt werken was het niet, want de sneeuw smolt maar traag en bovendien verbruikte de vlammenwerper veel brandstof.