VIDEO. Schaatsertje geeft kostelijk antwoord op vraag 'hoe vaak ben jij al gevallen?’ sam

22 december 2018

21u49 0

Hebt u hem gezien in het VTM Nieuws van 19.00 uur? Dat jongetje dat heel serieus nadacht toen hem werd gevraagd hoe vaak hij al was gevallen tijdens het schaatsen? Hij wist het nog heel precies. Of toch bij benadering.

Bekijk ook: