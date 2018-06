VIDEO: Rus zet nootjes voor camera om eekhoorntje te filmen, maar dat blijkt dikke egoïst sam

15 juni 2018

21u28

Bron: KameraOne 3

Deze schattige eekhoorn is duidelijk blij met een portie gratis nootjes. Hij begint te smikkelen, maar wil alles voor zichzelf. Een hongerige soortgenoot wordt dan ook zonder pardon weggejaagd. De beelden zouden in juni vorig jaar zijn gefilmd in Rusland, maar gaan nu (opnieuw) viraal.

