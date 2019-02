VIDEO. Rus pimpt auto en krijgt complimenten van Elon Musk



sam

13 februari 2019

22u05

Bron: AP 0

Deze auto rijdt met een flinke vaart achteruit. Het is echter schijn, want een Russische tiener keerde het koetswerk van zijn oude roestbak doodleuk om. De stunt van Sergei Artushchenko kwam zelfs onder ogen van Tesla-topman Elon Musk, die in het Russisch liet weten de auto ‘geweldig’ te vinden.