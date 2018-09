VIDEO. Robin maakt van zijn huis Bobbejaanland aan de Leie Jan Aelberts

18 september 2018

21u20 0

Twee dagen, meer had Robin uit Sint-Denijs-Westrem niet nodig om van zijn huis een Bobbejaanland aan de Leie te maken. Op zijn dak knutselde hij samen met een handvol vrienden een waterglijbaan van twintig meter lang in elkaar. "We hebben ons de hele zomer lang geweldig goed geamuseerd", zegt de 27-jarige arbeider. "Bij bijna elke sprong kregen we applaus, er was altijd wel een toeristenbootje dat even halt hield. Helaas zit de zomer er bijna op. Volgende week breek ik de glijbaan af." Of de glijbaan er volgend jaar opnieuw staat? "Ik heb geen idee", zegt Robin. "Het huis wordt verbouwd, daar zijn we tot volgend jaar druk genoeg mee. Een nieuwe stunt sluit ik natuurlijk nooit uit.”