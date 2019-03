VIDEO. Reporter beseft niet dat hij al live in beeld is en legt haar op weinig appetijtelijke manier goed KVDS

24 maart 2019

23u51

Bron: NY Post 0 Het Leukste van het Web Er zijn zo van die momenten dat je wel door de grond kan gaan van schaamte en een correspondent van de Amerikaanse televisiezender NBC in Syrië heeft er zo eentje gehad. Live op televisie. Matt Bradley besefte vrijdag niet dat hij al in beeld was en besloot nog snel zijn haar in de plooi te leggen. Maar dat deed hij op een weinig appetijtelijke manier.

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S Valerie Breiman(@ ValerieBreiman) link

Op beelden van de uitzending die gedeeld werden op Twitter is te zien hoe de man tot twee keer toe in zijn handpalm spuwt en daar vervolgens mee door zijn haar gaat.

Haarritueel

Het was nieuwsanker Ali Velshi die Bradley aankondigde. Hij zou verslag uitbrengen over het einde van het rijk van Islamitische Staat (IS) in Syrië. Terwijl hij de man introduceerde, kwam die zonder het te weten al in beeld. Net als zijn ’bijzondere’ haarritueel.





“Matt, wat is de situatie daar?”, kan je Velshi horen vragen. “Goed. Prima. Beter”, hoor je de reporter de microfoon testen. Uiteindelijk krijgt het anker door dat de verbinding niet goed komt en grijpt hij in.





Beelden van de ‘faux pas’ gingen als een lopend vuurtje rond op Twitter. Daar werden ze in twee dagen tijd al meer dan 180.000 keer geliket en 65.000 keer gedeeld. Tot algemene afschuw van de mensen die het zagen, zo blijkt uit de commentaren.