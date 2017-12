VIDEO: Reclame over gescheiden ouders rond de kerst raakt gevoelige snaar in Nederland

Redactie

07u32

De kerstreclame van de Nederlandse supermarktketen Plus heeft dit jaar een gevoelig thema: wat doen gescheiden ouders rond de feestdagen? Het filmpje maakt heel wat emoties los, zo blijkt uit de reacties op YouTube.

In de twee minuten durende reclame speelt een meisje dat heen en weer reist tussen haar gescheiden vader en moeder de hoofdrol. De vader woont op een flatje met een pietluttig kerstboompje. De moeder lijkt een nieuwe partner te hebben. Zij brengt haar huis in kerstsferen met een grote boom en kerstdiner met natuurlijk een gourmetstel.

Het pijnlijkste moment is als de vader het meisje afzet voor het kerstdiner en teruggaat naar zijn kale flat. De dochter weet echter met een gourmetpannetje voor een zo happy mogelijk end te zorgen. Dat alles op de klanken van het nummer 'To build a home' van The Cinematic Orchestra. Op YouTube is er veel lof voor de reclame die bij heel wat kijkers voor tranen blijkt te zorgen. Maar er is ook kritiek. Het zou "de meest pijnlijke reclame zijn voor kinderen van gescheiden ouders."

Vechtscheiding

De supermarktketen reageert: "We gunnen iedereen een kerst met de mensen die hen lief zijn, daarom hebben we voor deze insteek gekozen. We begrijpen echter heel goed dat onze commercial emoties oproept. Zeker bij kinderen die te maken hebben of hebben gehad met een vechtscheiding. De bedoeling van de commercial is dat hij mensen raakt en hopelijk inspireert om er, ondanks alles, toch een bijzondere kerst van te maken."