VIDEO. Reactie van jongen met Downsyndroom spreekt boekdelen nadat zijn gezicht vereeuwigd is op zijn broers arm bvb

03 augustus 2018

15u34

Bron: LADbible 5 Het leukste van het web In Rio de Janeiro heeft een Braziliaanse man een tatoeage laten plaatsen waarin het gezicht van zijn broer, die het syndroom van Down heeft, verwerkt is. Hun moeder legde het ontroerende moment vast waarop de getatoeëerde man de tattoo voor het eerst toont aan zijn broer.

De tatoeage toont het gezicht van de jongen met het Downsyndroom in de muil van een leeuw. Zijn reactie is onbetaalbaar wanneer hij voor het eerst de tatoeage van zijn oudere broer te zien krijgt.

Ontroerende beelden

De jongen wrijft eerst enkele keren over de arm van zijn broer. Vervolgens geeft hij hem een kus en een liefdevolle knuffel. Hun moeder, Soares Sheila, deelde de mooie video op Facebook: "Kijk naar de reactie van mijn zoon op het prachtige eerbetoon. Zijn gezicht getatoeëerd in de mond van een leeuw, en dat op de arm van zijn oudere broer."

"Geloof in God"

Later voegde de moeder daar nog aan toe: "Beste vrienden, ik had nooit durven hopen dat het delen van de video zo een groot effect zou hebben. Dat komt allemaal door God. Hij is de oorzaak van het succes van deze video. Ikzelf heb het nooit gemakkelijk gehad in mijn leven”, aldus Soares. “Ik heb veel meegemaakt, maar ik heb nooit opgegeven voor mijn kinderen. En ik heb gewonnen! En weet je waarom? Omdat God bestaat. Geloof en doorzettingsvermogen lossen op een dag alles op."