VIDEO. Pure nostalgie: Macaulay Culkin is nog één keer ‘Home Alone’ SDA

20 december 2018

09u51

Bron: Google 0

De acteur die de hoofdrol speelde in de legendarische kerstfilm ‘Home Alone’ keert nog één keer terug naar zijn ouderlijk huis. Maar deze keer gaat alles toch een pak vlotter dan in de originele film.

Macaulay Culkin kruipt opnieuw in de huid van Kevin McCallister voor een nieuwe advertentie voor “Google Asisstant”, de stemassistent van Google.

Wie zelf ook Google Assistant gebruikt kan nog meer Home Alone-verrassingen ontdekken met zogenaamde “easter eggs”. Probeer deze maar eens uit:

- Hey Google, how much do I owe you?

- Hey Google, did I forget something?

- Hey Google, the Wet Bandits are here.

- Hey Google, it’s me Snakes. I got the stuff.

- Hey Google, I’m the man of the house.