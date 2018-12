VIDEO. Publiek mort wanneer agenten flashmob lijken aan te pakken. Maar ze dansen lekker mee!

sam

25 december 2018

21u39

Bron: KameraOne 0

In Florida sloeg een flashmob aan het dansen in een winkelcentrum in Aventura. Toen agenten opdaagden, gingen toeschouwers ervan uit dat ze het dansje zouden stilleggen. De ordehandhavers kregen boegeroep naar hun hoofd, maar dansten echter gewoon mee!

Het ging om agenten Chris Gatti en Manny Gonzalez. Zij waren de gastdansers bij de ploeg van Sean’s Dance Factory, die een choreografie van Sean Green uitvoerden. Het feestje vond gisteren plaats in de Aventura Mall.

Bekijk ook: