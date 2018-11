VIDEO: Poedelnaakte inbreker blijkt buurman mvdb

20 november 2018

19u44

Bron: NY Post 0 Het leukste van het web Een bewakingscamera heeft in augustus gefilmd hoe een poedelnaakte inbreker toesloeg in een huis in het Amerikaanse Florence (Arizona). Nu drie maanden later blijkt de dief buurman Jeremy Lawrence (47). Hij pleegde minstens vijf inbraken en zit sinds vrijdag vast.

Een buurtbewoner stelde op 11 november vast dat een exotische plant uit zijn tuin was verdwenen. Hij verdacht Lawrence van de diefstal en tipte de politie. Zo werd een link gelegd met een onopgeloste nachtelijke woninginbraak in dezelfde wijk in augustus. Op bewakingscamerabeelden kwam toen een naakte man uitgebreid in beeld. De onbekende droeg enkel handschoenen en schoeisel en speurde met een zaklamp de omgeving af. Op de beelden was ook een tatoeage waarneembaar.



Het leidde vrijdag tot een huiszoeking bij Lawrence. In de woning werden de meeste gestolen items teruggevonden. Zijn buit lijkt niet bepaald van grote waarde. Het gaat onder andere om vullingen voor auto-airconditioning en een radiator van een oldtimer. De speurders stootten eveneens op een cannabisplantage met 26 planten. Het onderzoek is nog niet afgerond, mogelijk heeft Lawrence nog meer woninginbraken op zijn kerfstok. Hoeveel keer hij die naakt pleegde, is niet bekend.

Lees ook: Bewoners vinden naakte inbreker in hun bed