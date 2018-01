VIDEO: Petanquen met… smartphones in MediaMarkt

Ja, er is deze namiddag extra security voorzien in MediaMarkt in winkelcentrum K in Kortrijk nadat 1.700 mensen op de Facebookpagina van het nepevenement 'WK roekeloos petanquen in de MediaMarkt' lieten weten dat ze zouden gaan. "Want je weet maar nooit dat er toch flauwe grappenmakers met zo'n ballen in onze winkel gooien", liet MediaMarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer gisteren weten.

Maar de elektroketen kleedt het tegelijk ludiek in. Wie dat wenst, kan aan de ingang van de vestiging in Kortrijk petanquen met… defecte smartphones. Wie er in slaagt om een smartphone in een kapotte wasmachine, de bak van een kapotte stofzuiger of de gleuf van een defecte printer te gooien, mag een prijs kiezen zoals een dvd of een plaat.

“We zitten niét zelf achter de Facebookpagina, die al een maand circuleert, maar we vinden het wel leuk om onze klanten in dat kader toch zelf een beetje lol te laten trappen”, vertelt winkelmanager Rob Steyaert. “En geef toe, jongeren weten niet wat petanque is. Maar met smartphones omgaan, kunnen ze wel”, knipoogt Steyaert. Of hoe het nepevenement ‘WK roekeloos petanquen in de MediaMarkt’ nu plots uitgespeeld wordt als reclamestunt voor de elektroketen.