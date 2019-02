VIDEO. Paniek breekt uit in McDonald's nadat man rat loslaat JOLE

15 februari 2019

08u55

Bron: Facebook 0

In een McDonald’s in Newark, in New Jersey, is er paniek uitgebroken nadat een man een rat losliet in het restaurant. Op beelden is te zien hoe de man met de rat in een plastic doos binnenstapt in de McDonald’s. Nadat hij de rat loslaat breekt er meteen paniek uit. Het ging duidelijk om een grap van de man, al werd dat niet zo gewaardeerd door de klanten. De video ging intussen al viraal op het internet. De politie is nog op zoek naar de grappenmaker.