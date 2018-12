VIDEO. Oudste kapper ter wereld is 107, maar dat is er niet aan te merken JOLE

26 december 2018

21u40

Bron: KameraOne 2

Anthony Mancinelli (107) uit New York is de oudste kapper ter wereld, maar dat is er niet aan te merken. De man zorgt er nog steeds voor dat zijn klanten er piekfijn uitzien. Mancinelli begon 96 jaar geleden al als kapper toen hij amper elf jaar was. Zijn advies dat hij nu aan jongeren wil geven? “Blijf werken, blijf bezig!”