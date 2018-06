Video: Orks, elven en hobbits vechten op leven en dood Redactie

18 juni 2018

10u43

Bron: Kameraone 0

In een bos in Tsjechië vond een bijzonder evenement plaats: een heleboel personages uit 'The Hobbit' - de verfilmde boekenreeks van J.R.R. Tolkien - vochten er in een groot gevecht. LARP heet dit fenomeen: live action role-playing, en het blijkt heel populair te zijn.