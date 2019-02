VIDEO. Orka komt heel dicht bij wetenschapster Redactie

20 februari 2019

08u19 4

Een wetenschapster heeft op Antarctica leuke beelden kunnen maken van een jonge orka. Het dier zwom recht naar haar camera toe en botste er met zijn snuit tegen. Hij bleef ook nog even in de buurt zwemmen uit nieuwsgierigheid. De wetenschapster onderzoekt hoeveel orka’s er in de wateren rond Antarctica leven.