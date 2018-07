VIDEO. Opa filmt per ongeluk zichzelf in plaats van romantisch huwelijksaanzoek TTR

12 juli 2018

12u22

Bron: ABC 1

De Amerikaanse Christopher wilde het belangrijkste moment uit zijn leven op beeld vastleggen. Vlak voor hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg op een uitkijkpunt in Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico, riep hij de hulp in van een toevallige passant: de 71-jarige John Hart. Toen ging het jammerlijk fout. De zeventiger filmde per ongeluk zichzelf in plaats van het romantische huwelijksaanzoek. Pas na het aanzoek krijgt de man zijn blunder door. "Het is oké, het is oké”, horen we iemand nog zeggen. Het filmpje van de zeventiger gaat intussen viraal.

