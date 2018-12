VIDEO. Opa die dit jaar zowel vrouw als hondje verloor smelt als hij ziet wat hij krijgt voor kerst KVDS

26 december 2018

18u03

Bron: Twitter

Een grootvader uit Ierland doet alle harten smelten op Twitter. De man verloor in enkele maanden tijd zowel zijn echtgenote als zijn hondje en liep helemaal verloren. Maar dat was buiten zijn familie gerekend. Die verraste hem voor kerst met een allerschattigste pup. Beelden van het moment dat hij zijn geschenk krijgt, gaan de wereld rond op Twitter. Ze werden in twee dagen tijd al bijna 5 miljoen keer bekeken en meer dan 50.000 keer gedeeld. “Hij is al helemaal verliefd”, vertelt kleindochter Sophie Roulston, die de beelden online zette. “We zien hem zo graag. Hij verdient alleen het beste.”