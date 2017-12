VIDEO. Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) laat tattoo zetten bij voldoende likes op Facebook TVA

18u14

Bron: Eigen berichtgeving Loopt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) straks rond met een tattoo? De kans bestaat, want hij liet zich verleiden tot een weddenschap. Tijdens de opening van Xpresso Yourself, een nieuwe koffiebar, kapsalon en tattoshop in één, liet Vande Lanotte alvast een blauwdruk zetten van het woord 'Oostende' op zijn linker onderarm.

“Bij 70.000 ‘likes’ zet ik de tattoo écht”, zegt Vande Lanotte in een filmpje op de Facebookpagina van Xpresso Yourself. Het gaat om een promostunt om de nieuwe zaak een duwtje in de rug te geven. “Gelukkig lijken de 70.000 likes nog veraf, maar schrik heb ik niet”, liet de burgemeester achteraf optekenen. Na een dag heeft het filmpje ongeveer 1.100 vind-ik-leuks gekregen.

Bekijk het filmpje hieronder: