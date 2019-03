VIDEO. Ook honden vieren carnaval Redactie

02 maart 2019

12u03

Bron: AP 0

Overal ter wereld vieren mensen carnaval. En ook hun trouwe viervoeters mogen niet ontbreken in de stoet. In Rio De Janeiro en in New Orleans gaan de honden zelfs mee in de stoet. Wat dacht je van een superheldenkostuum voor je favoriete huisdier? Of je hond verkleden als leeuw?