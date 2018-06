VIDEO: Niemand kan tranen bedwingen als Adam (10) John Lennon inzet tijdens talentenjacht op school KVDS

Bron: Facebook, Daily Mail 0 Het leukste van het web Een staande ovatie die blééf duren: dat is wat de Amerikaanse Adam Kornowski (10) uit Minnesota te beurt viel nadat hij tijdens een talentenjacht op school ‘Imagine’ bracht van John Lennon. Hij had niet meer nodig dan zijn stem en zijn piano. “Geen enkele ouder hield het droog”, vertelt zijn trotse moeder Michelle, die een filmpje van het optreden deelde op Facebook.

De video werd in 10 dagen tijd 6,8 miljoen keer bekeken en 177.000 keer gedeeld. “Een vrouw hield me na het optreden staande en vertelde me dat ze het zou kopen op iTunes als we het daar zouden aanbieden”, aldus nog de moeder van de jongen. “Ik vind de buiging die hij op het einde maakt ook geweldig. Zo beleefd.”

YouTube

Volgens de vader van de jongen – Karl – speelt Adam al vijf jaar piano. Twee jaar geleden startte hij een kanaal op YouTube waar intussen video’s opstaan van onder meer ‘Let it be’ van The Beatles en ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Hij kwam dus niet onbeslagen op het ijs toen hij op 24 mei zijn optreden gaf op Lakeside Elementary in Chicago City, Minnesota.

“De mensen hebben al heel mooi gereageerd en ik weet dat het Adam echt plezier doet”, aldus nog zijn moeder. “Ik blijf de commentaren lezen en delen met mijn zoon. Ik sta echt te kijken van de respons die we kregen.”