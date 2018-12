VIDEO. 'Ndrangheta als doodgewone multinational: komiek tackelt maffiagroep mvdb

06 december 2018

11u11 0 Het leukste van het web Met de arrestatie van de Italiaan Antonio Calogero Costaduro (44) in Maasmechelen is maffiagroep ‘Ndrangheta terug van nooit weggeweest. De Italiaanse misdaadgroep uit de zuiderse regio Calabrië heeft vertakkingen over de hele wereld.

De naam ‘Ndrangheta stamt af van het Grieks en betekent ‘genootschap van moedige mannen’. De Italiaanse komiek Andrea di Marco tackelde in 2015 de ‘Ndrangheta op ludieke wijze: hij maakte een Engelstalige YouTubevideo waarin de maffiaclan wordt voorgesteld als een reguliere multinational, compleet met bedrijfsresultaten.



Zo zien we dat de ‘Ndrangheta actief is in meer dan 200 landen. De groep draait jaarlijks meer dan 53 miljard winst. In al die jaren heeft de ‘Ndrangheta “een expertise opgebouwd in de afvalverwerking, de bouwindustrie en in de politieke en financiële wereld”.



Di Marco, die zijn clip onder meer opnam in de Londense City, het financiële hart van Groot-Brittannië, richt zich met de video vooral op het buitenland. “Voor ons Italianen is de maffia, spijtig genoeg, dagelijkse kost. Als buitenlanders aan de maffia denken, zijn ze ervan overtuigd dat het eraan toegaat zoals in films als ‘The Godfather’. In realiteit gaat de maffia heel anders te werk. Het zijn geen ordinaire gangsters, maar een machtige groep ‘supercriminelen’ die dagelijks betrokken is in de indrustrie en politiek”, zei hij toen. Voor eventuele represailles had hij geen schrik.

